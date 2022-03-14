Какую информацию о ВСУ запрещено распространять: список от Минобороны
14 марта 2022 , 17:27Читати новину українською
Во время войны украинцам советуют очень осторожно относиться к информации, которую распространяют в соцсетях, ведь она может пойти на пользу врагу. В Минобороны подробно рассказали, о чем лучше смолчать.
О правилах поведения в интернете во время военного положения рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что врагу на руку может сыграть осведомленность о действии наших войск.
Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны
Какую информацию нельзя разглашать
Следует избегать наименования воинских частей и объектов, особенно их географических координат. Также нельзя называть численность личного состава.
Конечно, следует умолчать о количестве вооружения и боевой техники , материально-технических средств, их состоянии и местах хранения. Нельзя информировать об операциях, которые уже производят или планируют.
Нельзя сообщать о системе охраны объектов
Маляр говорит: нельзя писать о том, как охраняются те или иные военные объекты, склады хранения оружия. Не стоит и делиться своей осведомленностью о сборе разведывательных данных, движении и перемещении войск.
О чем еще категорически нельзя рассказывать:
- Информацию о проведении уникальных операций с указанием приемов и используемых способов.
- Информацию об эффективности сил и средств РЭБ противника.
- Информацию об отложенных или отмененных операциях.
- Информацию о пропавшем или сбитом самолете или пропавшем судне.
- Информацию о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применения войск.
Смотрите брифинг российских военнопленных: