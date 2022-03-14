Какую информацию о ВСУ запрещено распространять: список от Минобороны

О правилах поведения в интернете во время военного положения рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что врагу на руку может сыграть осведомленность о действии наших войск.

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Какую информацию нельзя разглашать

Следует избегать наименования воинских частей и объектов, особенно их географических координат. Также нельзя называть численность личного состава.

Конечно, следует умолчать о количестве вооружения и боевой техники , материально-технических средств, их состоянии и местах хранения. Нельзя информировать об операциях, которые уже производят или планируют.

Нельзя сообщать о системе охраны объектов

Маляр говорит: нельзя писать о том, как охраняются те или иные военные объекты, склады хранения оружия. Не стоит и делиться своей осведомленностью о сборе разведывательных данных, движении и перемещении войск.

О чем еще категорически нельзя рассказывать: