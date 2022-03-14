Про правила поведінки в інтернеті під час воєнного стану розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що ворогу на руку може виявитись обізнаність про дії наших військ.

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Яку інформацію не можна розголошувати

Слід уникати найменування військових частин та об'єктів, а особливо їхніх географічних координат. Також не можна називати чисельність особового складу. Звісно, варто змовчати про кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання. Не можна інформувати про операції, які вже проводять або планують.

Не можна повідомляти про систему охорони об'єктів

Маляр каже: не можна писати про те, як охороняються ті чи інші військові об'єкти, склади зберігання зброї. Не варто і ділитись своєю обізнаністю про збір розвідувальних даних, рух та переміщення військ.

Про що ще категорично не можна розповідати:

Інформацію про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.

Інформацію про ефективність сил і засобів РЕБ противника.

Інформацію про відкладені або скасовані операції.

Інформацію про зниклий або збитий літак або зникле судно.

Інформацію про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ.

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