Про правила поведінки в інтернеті під час воєнного стану розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що ворогу на руку може виявитись обізнаність про дії наших військ.
Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Яку інформацію не можна розголошувати
Слід уникати найменування військових частин та об'єктів, а особливо їхніх географічних координат. Також не можна називати чисельність особового складу. Звісно, варто змовчати про кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання. Не можна інформувати про операції, які вже проводять або планують.
Не можна повідомляти про систему охорони об'єктів
Маляр каже: не можна писати про те, як охороняються ті чи інші військові об'єкти, склади зберігання зброї. Не варто і ділитись своєю обізнаністю про збір розвідувальних даних, рух та переміщення військ.
Про що ще категорично не можна розповідати:
- Інформацію про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.
- Інформацію про ефективність сил і засобів РЕБ противника.
- Інформацію про відкладені або скасовані операції.
- Інформацію про зниклий або збитий літак або зникле судно.
- Інформацію про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ.