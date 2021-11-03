Минобороны осталось без главы: Рада уволила Андрея Тарана

3 ноября 2021 , 14:19
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Источник:

24 канал

Парламентарии отправили Андрея Тарана в отставку с поста главы Министерства обороны Украины. Накануне он подал в Верховную Раду заявление об увольнении.

Соответствующее решение было поддержано во время заседания в среду, 3 ноября. Руслан Стефанчук сообщил, что свой голос "за" отдал 341 народный депутат.

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Прошу профильный комитет вместе с Аппаратом оформить постановление по результату принятого нами решения. Спасибо господину Тарану за работу,
– отметил спикер.

Заметьте, об уходе Андрея Тарана с должности главы Минобороны говорили в течение последних месяцев. Результатами его работы были недовольны практически все.


Рада уволила Тарана с должности министра обороны / Скриншот

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Обратите внимание! За увольнение голосовали 3 ноября, за назначение – 4 ноября.

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Автор: Олег Васьків