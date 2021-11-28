В Минобороны осудили публикацию материалов, ставящих под угрозу безопасность страны
Источник:Министерство обороны Украины
В Минобороны заявили, что осуждают публикацию материалов, которые могут угрожать информационной безопасности Украины. Речь идет о видео, которое 27 ноября опубликовал журналист Юрий Бутусов: на кадрах видно, как он стреляет из "Гаубицы Д-20".
В военном ведомстве говорят, что выступают против сообщений, которые угрожают жизни украинских военных. В Минобороны отметили: дата и место съемки неизвестны.
Ранее В штабе ООС подчеркнули, что не применяют запрещенное вооружение
Россия ищет малейший повод для провокаций, – Минобороны
На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших исследований о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Россия ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений,
– сообщили в министерстве.
В пресс-службе Минобороны говорят, что текст описания видео может позволить использовать его как повод для ужесточения ситуации на Востоке. Украину могут обвинить в нарушении договоренностей о прекращении огня.Обратите внимание! В ведомстве говорят, что враг уже начал использовать видео в своей пропаганде.
ВСУ придерживаются Минских договоренностей
ВСУ неукоснительно соблюдают Минские соглашения и не применяют средства поражения калибром более 100 миллиметров. Огонь наши защитники открывают только в ответ – когда есть угроза нашим воинам и гражданскому населению.
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Что известно о публикации видео Юрием Бутусовым:
- 27 ноября – в День памяти жертв голодоморов журналист опубликовал видео, на котором стреляет из "Гаубицы Д-20".
- Впоследствии Бутусов добавил, что видео – давнее и снято во время тренировки подразделения теробороны.
- ГБР взялось за проверку видео Бутусова и законности его действий.