Минобороны планирует проверить львовскую "сухопутку" на связь с националистами

Американские СМИ заявили, что Национальная академия сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове “стала домом” для ультраправой организации Centuria. На это уже отреагировали в Минобороны.

Там заявили, что уже назначили служебную проверку. Соответствующее поручение поступило от министра обороны Андрея Тарана.

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Отдельных военных проверят на причастность к организации Centuria. Военной службе правопорядка ВСУ поручили проанализировать информацию об обстоятельствах заключения договора между Управлением физической культуры и спорта Минобороны и ОО "Украинская федерация смешанных боевых искусств". А также изучить последствия реализации этого соглашения.

Что пишут американские СМИ

По результатам служебной проверки поручено проинформировать правоохранительные органы для принятия соответствующих решений – если на это будут основания.

Информация о связи учебного заведения с националистами появилась в докладе американского Института Джорджа Вашингтона. В нем говорится о том, что "группа, которую возглавляют люди, связанные с международным активным ультраправым движением "Азов", обратило множество членов, в частности – нынешних и бывших курсантов академии".

Коротко о Centuria

Объединение Centuria, которое действует в Украине, имеет свой сайт и страницы в соцсетях. Организация описывает себя как "группу организованной украинской молодежи, которая стоит на мировоззренческих принципах украинской государственности и европейской традиции".

Среди задач, которые ставят перед собой ее члены: