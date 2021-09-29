Там заявили, що вже призначили службову перевірку. Відповідне доручення надійшло від міністра оборони Андрія Тарана.

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Окремих військових перевірять на причетність до організації Centuria. Військовій службі правопорядку ЗСУ доручили проаналізувати інформацію щодо обставин укладення договору між Управлінням фізичної культури і спорту Міноборони та ГО "Українська федерація змішаних бойових мистецтв". А також – вивчити наслідки реалізації цієї угоди.

Довідка. За результатами службової перевірки доручено поінформувати правоохоронні органи для ухвалення відповідних рішень – якщо на це будуть підстави.

Що пишуть американські ЗМІ

Інформація про зв'язок навчального закладу з націоналістами з'явилася у доповіді американського Інституту Джорджа Вашингтона. У ній мовиться про те, що "група, яку очолюють люди, пов'язані з міжнародним активним ультраправим рухом "Азов", навернула безліч членів, зокрема – нинішніх і колишніх курсантів академії".

Коротко про Centuria

Об'єднання Centuria, яке діє в Україні, має свій сайт та сторінки у соцмережах. Організація описує себе як "групу організованої української молоді, яка стоїть на світоглядних засадах української державності та європейської традиції".

Серед завдань, які ставлять перед собою її члени, є: