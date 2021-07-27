Идут по графику: Минобороны показало строительство корвета для Украины в Турции
Источник:Минобороны Украины
В Турции продолжается строительство первого корвета класса ADA для ВМС Украины. Как заверили в Минобороны, работы выполняют строго по графику.
Как известно, строительные работы начались в январе 2021 года с участием украинских специалистов.
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С тех пор уже завершили нарезку стали и сварили часть 6 отсеков. Теперь по плану формирование киля. Ожидается, что корвет начнут тестировать на ходовых и государственных испытаниях в 2023 году.
Согласно договоренности между Украиной и Турцией, корпус первого корвета построят в Турции, а оснащение, установка вооружения и доведение до полной готовности состоится в Украине.
Особенностью контракта является поэтапная передача украинской стороне технологий строительства кораблей этого класса. Все последующие корветы класса ADA будут построены исключительно на украинском мощностях,
– рассказал Андрей Таран.
Министр обороны подчеркнул, что эти боевые корабли в перспективе значительно усилят оборону Украины в Азово-Черноморском регионе и позволят быть взаимосовместимыми с государствами-членами НАТО.
Что известно о корветах
- В Минобороны отметили, что боевые корабли проекту MILGEM находятся на вооружение вооруженных сил Турции и имеют успешный опыт выполнения боевых задач в акваториях Средиземного и Черного морей.
- Системы вооружения кораблей позволят эффективно поражать надводные и подводные цели. Корветы предусматривают защиту от высокоточных ракет.
- Также они будут оснащены современными средствами радио- и гидролокации, а также системой противовоздушной обороны.