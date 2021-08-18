Минобороны показало технику, которая примет участие в параде ко Дню Независимости

Подготовка к 30-летию независимости Украины в Киеве идет полным ходом. В этом году в столице состоится зрелищный парад. Какие образцы авиации и техники украинцы смогут увидеть 24 августа – читайте далее.

Особенностью парада к 30-летию независимости будет одновременное участие авиации Воздушных сил Сухопутных войск, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП "Антонов" и государств-партнеров.

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Действо обещает быть захватывающим

24 августа в воздух поднимутся:

вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-14;

многофункциональные французские вертолеты EC-225 LP ГСЧС и НГУ, пограничные патрульные самолеты DA-42;

легендарные модернизированные военно-транспортные самолеты Ан-26, Ан-32. Ан-70 и Ан-72. Кроме того, над Крещатиком полетит и наиболее тяжеловозный самолет в мире – Ан-225 "Мрия". На его счету – более 240 мировых рекордов;

в воздушном пространстве появится и тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении многоцелевых истребителей Су-27.

В то же время от международных партнеров участие будут принимать летательные аппараты UH-60, BlackHawk, C-27jspartan, "Еврофайтер", "Тайфун".



Какую авиацию привлекут к параду / Инфографика армия Inform

У механизированной колонны будет не менее впечатляющий вид. К ней привлекут лучшие образцы украинского производства. По Крещатику проедут бронетранспортеры, бронеавтомобили, боевые машины пехоты, подразделение броневиков.

Примут участие в нынешнем военном Параде боевые машины реактивной артиллерии "Град", и реактивная система залпового огня "Ольха". Пройдет по центральной улице столицы и сводное разведывательное подразделение, вооруженное отечественными беспилотными авиационными комплексами и ударным беспилотным авиационным комплексом "Байрактар".

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Механизированная колонна будет не менее впечатляющей / инфографика армия Inform

Участие в параде примут и малые бронированные артиллерийские катера "Костополь", "Бердянск", "Никополь" и десантные катера "Сватово", "Малин" и "Станислав".

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Катер "Бердянск", который в ноябре 2018 году попал в плен России, ранее частично отремонтировали. В 2020 году судно успешно спустили на воду.