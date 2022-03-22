Минобороны показало уничтожение вражеских гаубиц и боекомплектов: красноречивые фото

22 марта 2022 , 16:43
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Источник:

Министерство обороны Украины

Украинские герои продолжают уничтожать личный состав и боевую технику оккупантов. Как бы ни скрывались оккупанты – убежать от украинской артиллерии и воинов им не удастся.

Украинским защитникам удается наносить врагу сокрушительные удары. Их техника быстро становится непригодной, а личный состав – недееспособным.

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Уничтожение вражеских гаубиц

58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского обнаружила и уничтожила вражеское оружие. Наши герои превратили в кучу сгоревшего хлама 5 152-мм гаубиц "Мста-Б" и ящики с боеприпасами.

Фото уничтожения вражеских гаубиц:

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська