Когда понимаешь, что до кораблей с "Калибрами" считаны километры, - Минобороны о Storm Shadow

У России изрядная истерика из-за того, что Украина таки получит дальнобойные ракеты. Storm Shadow сделают достижимыми враждебные цели по всей временно оккупированной территории Украины.

Министерство обороны Украины решило потролить россиян. Потому захватчикам напомнили, что так называемый черноморский флот будет в зоне досягаемости ракет Storm Shadow.

Обратите внимание Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Троллинг россиян от Минобороны

Министерство обороны Украины отметило, что носители крылатых ракет "Калибр" в Севастопольской бухте и черноморский флот, а скорее флотилия, теперь будут достижимы для нас.

Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 километров 700 метров.

– отметили в Минобороны.

К сообщению добавили фото президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака во время визита главы государства в Лондон в феврале 2023 года.

Украина получит дальнобойное оружие

Великобритания стала первой страной, предоставившей нам дальнобойные ракеты. Накануне британское правительство провело закупки, по результатам которых наша страна получит Storm Shadow – ракеты, способные поражать цели в районе 250 километров.

Дальнобойные ракеты могут поразить даже Крымский мост и подорвать логистику врага. К слову, чтобы вывезти из строя Крымский мост, достаточно всего 3-4 ракеты.

Владимир Зеленский после решения Лондона провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поблагодарил за важную для Украины помощь.