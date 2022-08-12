Вы совершили ошибку: Минобороны потролило россиян, выбравших отдых в Крыму
Источник:твиттер Минобороны Украины
В Министерстве обороны Украины изящно потролило россиян, решивших поехать на отдых в оккупированный Крым. В частности, намекнули, что это была "большая ошибка".
Речь идет о двух публикациях, появившихся в твиттере ведомства 10 и 11 августа. Также там и вспомнили легендарное морское судно, которым россия когда-то опозорилась на весь мир. Это была реакция на нашумевшие взрывы на крымском военном аэродроме россиян.
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Вспомнили авианосец, любящий курить
В первом твите Министерства было фото авианосца "Адмирал Кузнецов". Это судно много лет находилось в ремонте, затем отправилось в плавание к берегам Сирии. Однако там оказалось, что единственный авианосец России дымит настолько сильно, что скорее смешной, чем мощный. Поэтому в соцсетях его высмеивали жители многих стран.
Россияне называют украинский Крым "непотопляемым авианосцем". Любящий курить "Авианосец" теперь остался без своих любимых самолетов. По состоянию на вечер на 9 меньше,
– отметили в Минобороны.
Там прикрепили и фото "Адмирала" и отметили, что это "только для иллюстрации".
Гордость российского флота / Фото Министерства обороны Украины
Минобороны проявило креатив
Что касается второго твита, то обращение к русским было вообще незавуалированным. Его сделали в форме видео с музыкой. На записи показывали разные места, куда могли бы отправиться российские туристы, а на исходе указали "а вы выбрали Крым. Большая ошибка".
Мы советуем нашим уважаемым российским гостям не посещать украинский Крым, если они не хотят неприятно жарких летних каникул,
– посоветовали в Министерстве обороны.
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