В Минобороны предложили альтернативу слову "русофобия"
Источник:Министерство обороны Украины
Россияне обижаются и жалуются на русофобию в мире, вызванную вторжением россии в Украине. В Минобороны Украины нашли альетрантивое слово "русофобия".
Никто не боится россиян, – Минобороны
Пресс-служба украинского оборонного ведомства объясняет, что фобия означает страх перед чем-либо. Однако, как отметили в Минобороны, россиян и их армии никто не боится. Следовательно, слово "русофобия" неуместно использовать.
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Вместо этого украинское министерство предлагает использовать термин "руссо-го-гомия". Он намекает россиянам пойти домой, то есть вернуться в россию, в том числе с оккупированных территорий Украины.
Кремлевские боты продолжают ныть о "русофобии". Давайте напомним им о книге, которую они постоянно игнорируют – словарь. Фобия по сути означает страх перед чем-либо. Но никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Давайте разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а руссо-го-гомия,
– говорится в сообщении Минобороны.
Тезис о том, что российскую армию никто не боится, ничто лучше не подкрепит, кроме данных от Генштаба ВСУ о потерях врага. Согласно обновленной информации, по состоянию на утро 4 сентября россия потеряла около 50 тысяч военных.
Глава Минобороны поддержал NAFO
- Министр обороны Украины Алексей Резников сменил свою аватарку в твиттере, поставив мультяшную собаку. Таким образом Резников выразил благодарность NAFO (North Atlantic Fellas Organization, Североатлантическая организация чуваков).
- На аватарке Резникова появилась мультяшная собака шиба-ину, которая держит герб Минобороны и HIMARS. NAFO иронизирует над российскими политиками и пропагандой и собирает пожертвования для Украины. NAFO получило название по аналогии с НАТО.
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