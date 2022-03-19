В Минобороны предполагают, что Россия может использовать переговоры для укрепления позиций

Страна-агрессор ка может использовать переговоры с Украиной для того, чтобы тянуть время. А тем временем укреплять свои позиции на территории нашей страны.

Об этом в эфире телемарафона заявила Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины. Она сказала, что враг использует любой повод, чтобы укрепить свои позиции и двигаться дальше и в конце получить полный контроль над Украиной.

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Так же как в 2014 – 2015 годах, и собственно все 8 лет, россияне использовали переговоры как дополнительный инструмент политического влияния или шантажа на нашу сторону. То, что это может происходить сейчас – никто этого не исключает,

– заявила чиновница.

Маляр добавила, еще время, которое мы воспринимаем как уменьшение интенсивности боев, враг использует для укрепления своих позиций, ища наши слабые места.

По ее словам, у врага есть программа минимум и максимум целей, которых он хочет достичь. Но ни одну из них оккупантам не удалось осуществить.

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