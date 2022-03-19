Про це в ефірі телемарафону заявила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Вона сказала, що ворог використовує будь-який привід, щоб укріпити свої позиції та рухатися далі і врешті отримати повний контроль над Україною.

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Так само як у 2014 – 2015 роках, та й власне всі 8 років, росіяни використовували перемовини як додатковий інструмент політичного впливу чи шантажу на нашу сторону. Те, що це може відбуватися зараз – ніхто цього не виключає,

– заявила чиновниця.

Маляр додала, що час, який ми сприймаємо як зменшення інтенсивності боїв, ворог використовує для зміцнення своїх позицій, шукаючи наші слабкі місця.

За її словами, у ворога є програма мінімум та максимум цілей, яких він хоче досягти. Але жодну з них окупантам не вдалося здійснити.

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