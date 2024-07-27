Проявление демократии: в Минобороны прокомментировали скандалы с участием комбригов

В СМИ участились сообщения о скандалах в армии. В частности активно обсуждаются вопросы назначения и снятия комбригов. В Минобороны считают это проявлением демократии.

В частности, так считает спикер министерства Дмитрий Лазуткин. По его словам, военное руководство реагирует на все подобные случаи.

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Он отметил, что украинцы живут в демократическом государстве, а потому гражданское общество может влиять на улучшение отдельных негативных моментов в армии.

"Это и признак неравнодушия, и вовлеченности в те события, которые у нас происходят", – добавил он.

Военное руководство реагирует

В качестве примера Лазуткин привел расследование о потерях 59-й бригады отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

По его словам, военное руководство тогда довольно оперативно отреагировало. Это свидетельствует о том, отмечает представитель Минобороны, что украинцы и армия способны к эффективным трансформациям.

Военное руководство не слепо отстаивает свою позицию, а также прислушивается к решениям, которые доказывают, что для ВСУ ценна жизнь солдата,

– подчеркнул Лазуткин.

Он также считает, что в Украине прислушиваются к инфлюенсерам и голосам гражданского общества. По его словам, "то, что диалог существует, то, что есть заинтересованность и неравнодушие, это важно".