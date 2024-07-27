Зокрема, так вважає речник міністерства Дмитро Лазуткін. За його словами, військове керівництво реагує на усі подібні випадки.

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Він наголосив, що українці живуть в демократичній державі, а тому громадянське суспільство може впливати на покращення окремих негативних моментів у війську.

"Це і ознака небайдужості, і залученості до тих подій, які у нас відбуваються", – додав він.

Військове керівництво реагує

Як приклад Лазуткін навів розслідування щодо втрат 59-ї бригади окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

За його словами, військове керівництво тоді доволі оперативно відреагувало. Це свідчить про те, наголошує представник Міноборони, що українці та армія здатні до ефективних трансформацій.

Військове керівництво не сліпо відстоює свою позицію, а також дослухається до рішень, які доводять, що для ЗСУ цінне життя солдата,

– наголосив Лазуткін.

Він також вважає, що в Україні дослухаються до інфлюенсерів та голосів громадянського суспільства. З його слів, "те, що діалог існує, те, що є зацікавленість і небайдужість, це важливо".