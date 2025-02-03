Минобороны пытается взять АОЗ под ручной контроль, – Безрукова

Агентство оборонных закупок действовало в соответствии с той стратегией, которую согласовало Министерство обороны. У задач, которые выполняло Агентство, только одна цель – правильное снабжение Сил обороны.

Как сообщает 24 Канал, об этом заявила экс-директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова в интервью DW.

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Минобороны говорит, что из бюджета 2024 года на фронт поставлено лишь 50%. Это манипуляция. Во-первых, мы получали бюджет несколько раз. Впервые – в начале февраля или в конце января, потом летом. Более 25% бюджета мы получили в начале октября. Как вы думаете, если только бюджет к вам заходит в начале октября, какая вероятность до конца декабря того же года поставить товар, при том, что его нужно переплатить, проинспектировать, изготовить и поставить? А еще и лицензию получить. Вероятность нулевая,

– отметила Безрукова.

Она также добавила, что целый год просила Министерство обороны упростить процедуры закупок, поскольку такое количество согласований и время на эти согласования не являются эффективными. Но само министерство, в лице министра и его заместителей, не готовы отказаться от такого колоссального количества согласований и проверок.

До заявления об увольнении меня отстранили в связи с началом служебного расследования по контракту. Это выглядит как четкая задача поставить на место руководителя конкретное лицо. Проведение служебного расследования по любому поводу – это абсолютно нормально, это право министерства. Но меня удивляет то, что это расследование касалось контракта, который даже в силу не вступил и не имеет под собой никаких финансовых обязательств. Он вступает в силу после очень серьезной процедуры – это и пребывание на полигоне, это и запрос от военных, и, безусловно, согласования министерства. То есть этот контракт – это фактически протокол о намерениях, и такие формы контрактов у нас есть для того, чтобы поставщик мог оформить лицензию, и мы имели быстрый доступ к товару,

– отметила экс-директор.

По ее словам, после того, как 24 января Рустем Умеров впервые озвучил свои замечания к работе агентства, наблюдательный совет предложил провести аудит. Это предложение не было принято, потому что проблема не в агентстве, а в Минобороны.

"Я считаю, что аудит, который будет исследовать работу агентства и работу Минобороны в части взаимодействия с агентством, может в невыгодном свете осветить работу Минобороны. Я это вижу, я это знаю, но я не хочу быть голословной. Я считаю, что над этим должна поработать команда опытных аудиторов", – подчеркнула Безрукова.

Также, по ее словам, была сильная настойчивость со стороны министерства в подписании контрактов по закупкам 120-миллиметровых мин, значительная часть из которых оказалась бракованной. Коммуникацию вел профильный заместитель Клименков. Тогда была полностью сорвана программа снарядов.

У меня 26 лет опыта в закупках, поэтому я вижу риски. Я предупреждала об этих рисках, просила официально проверить способности предприятия, обращалась в службы Минобороны, но получила ответ, что никаких критических предостережений нет,

– отметила Безрукова.

При этом, по ее словам, ежедневно были контакты с заместителем министра с очень настойчивым месседжем – что эти контракты надо подписывать и оплачивать немедленно. Затем, когда произошел провал, было дано устное указание, что нужно продлить сроки поставки по этому контрагенту, но агентство отказалось. Деньги вернули, но потеряли очень большое количество времени.

Ответственность за это взял на себя глава Минстратегпрома, которому подчиняется это предприятие, Герман Сметанин. Он признался, что сам просит украинских производителей завышать свои способности.