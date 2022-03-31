В Минобороны рассказали о Тарасе Остапчуке, который затопил яхту российского олигарха в Испании

В начале войны украинец Тарас Остапчук затопил яхту российского олигарха и гендиректора "Рособоронэкспорта" в испанском порту.

Свой поступок украинский моряк объяснил местью за бомбардировку домов в Киеве.

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В Минобороны рассказали, что Тарас Остапчук вернулся на Родину и служит в рядах Вооруженных Сил, ремонтирует боевую технику.



Тарас Остапчук уже помогает ВСУ / Фото из соцсетей

Что известно о подтоплении яхты

Известно, что украинец являлся членом экипажа яхты "Леди Анастасия" примерно 10 лет. И когда моряк увидел по телевидению последствия попадания российской крылатой ракеты в многоквартирный дом в Киеве, его охватила ярость.

Поняв, что эта крылатая ракета произведена компанией его начальника, а он проживает в Киеве в таком же доме, он решил отомстить владельцу.

Как украинец подтопил яхту? Очутившись на яхте, украинец открыл один клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Украинец закрыл топливные клапаны и отключил электричество.

Он попросил троих членов экипажа покинуть корабль, в ответ услышав, что он "сумасшедший". Моряк напомнил им, что они тоже украинцы и что их родина подверглась нападению. Он также сказал, что возьмет на себя полную ответственность.

Мужчину сначала задержали, но узнав причину поступка, отпустили. Добавим, что СМИ оценивают стоимость роскошной яхты примерно в 7 миллионов евро.

Смотрите видео о Тарасе Остапчуке, подтопившем яхну российского олигарха:

26 февраля российские войска обстреляли жилой квартал Киева. Оккупанты попали в дом в районе Жулян. Было 2 попадания в дом , во время которых пострадали от четырех до пяти этажей. В районе 16 – 20 этажа был пожар, спасатели его потушили. Людей эвакуировали в соседний дом.

Момент попадания ракеты в жилой дом в Киеве: смотрите видео