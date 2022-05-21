В Минобороны рассказали, почему враг обстреливает гражданские объекты

Российские оккупанты ежедневно обстреливают гражданские объекты. В Минобороны рассказали, зачем они это делают.

Об этом заявила заместитель Минобороны Анна Маляр 20 мая в эфире "Рады", сообщает 24 канал. Кроме того, она назвала, что чаще всего обстреливают захватчики.

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Маляр говорит, что есть две причины, почему Россия обстреливает гражданские объекты. Первая – они действительно не соблюдают правила и обычаи войны. То есть обстреливают специально.

Второй причиной является то, что российские кафиры не всегда попадают в запланированные цели. К примеру, захватчики хотели бить по критической инфраструктуре, а попали в гражданский объект.

Какие объекты враг уничтожает в первую очередь

Заместительница Минобороны добавляет, что прежде всего враг пытается целить по военным объектам.

Далее его целью является инфраструктура: состав горюче-смазочных материалов, железнодорожные сообщения, дороги. А уже потом враг обстреливает гражданские объекты.

Обстрел россиянами гражданских: последние новости

20 мая российские кафиры нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Враг попал в городской дворец культуры и примерно в 10 многоэтажек. В пресс-службе Харьковской ОВ сообщили, что пострадали 7 мирных жителей, среди которых – 11-летняя девочка, 2 мужчины и 4 женщины. К моменту ракетного удара они находились возле дворца культуры. Пострадавших госпитализировали с обломочными ранениями конечностей. Впоследствии в сети опубликовали фото последствий авиаудара.

Захватчики нанесли еще один ракетный удар по Одесщине . Они попали в пляжную туалет. Она разрушена, но обошлось без ворот. Всего в течение суток на Юге было примерно 70 обстрелов . Оккупанты готовят по населенным пунктам разным вооружением – артиллерийским, минометным и реактивными системами залпового огня. Сообщается, что в пригороде Николаевщины есть многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры.

Ежедневно страдает мирное население в Луганской и Донбассе. Захватчики намеренно обстреливают гражданские объекты в этих регионах. Так 20 мая враг обстрелял школу в Северодонецке , где скрывались люди. Три человека погибли на месте.

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