В России спешат с интеграцией нерегулярных сил в состав армии, – ISW оценили риски для Москвы

Враг делает все возможное для того, чтобы хоть как-то сбить вместе свою армию. Для этого пытается как можно быстрее интегрировать в нее воюющие в Украине нерегулярные силы.

Этим с вероятной спешкой занимается именно российское министерство обороны. Оно пытается быстро интегрировать и сделать профессиональным нерегулярные силы, передает Институт по изучению войны.

Читайте также В ISW проанализировали, достаточно ли у России сил для наступления на Запорожье

Армия врага напоминает популярный салат

Заметим, что те же нерегулярные формирования охватывают ряд бойцов. Речь идет не только о мобилизованных, но и о настоящих головорезах, зэках и прочем.

К примеру, военнослужащих-контрактников, мобилизованных, войсках так называемых "ЛНР" и "ДНР", добровольческих батальонах, силах боевого резерва армии России (БАРС), казачьих и чеченских подразделениях. И, конечно, куда без наемников из ЧВК "Вагнера". В то же время следует понимать, что все они преследуют разные цели. Также у них отличные ограничения, предпосылки, иерархия и правовые статусы.

Минобороны нужна массовка

Аналитики заметили, что именно Герасимов инициировал мероприятия по профессионализации войска. Так что минобороны вскоре должно взять под "свое крыло" всех этих бойцов, чтобы они стали частью одной структуры.

Эта активность сейчас происходит неслучайно. О ней говорят в канун нового возможного наступления со стороны России. Но есть ряд "но", с которыми столкнется враг.

В Институте предполагают, что попытки объединить все формирования станут причиной краткосрочных сбоев. Кроме того, их могут не воспринять подразделения, необходимые для наступательных операций. И хотя, признают аналитики, противнику действительно необходимы были изменения в армии, но явно не сейчас.

Составители отчета отметили, что такие действия и решения Герасимова сыграют с ним злую шутку. Он может мгновенно потерять благосклонность Путина. Причем сделать это так же быстро, как и получив ее.

Заметим, что за почти год полномасштабного вторжения враг понес колоссальные потери. Известно о том, что украинским защитникам и защитницам удалось уничтожить 131 290 захватчиков. А за прошедшие сутки на "концерт Кобзона" отправили 700 российских солдат.