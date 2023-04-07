В российском минобороны – ни дня без приключений. Не успели потушить пожар, как туда уже вроде бы хотел пробраться мужчина с пневматическим пистолетом.

Инцидент произошел на улице Фрунзенской возле главного помещения минобороны страны-террориста. Днем на КПП был задержан мужчина с пистолетом. Детали инцидента рассказали росСМИ, информирует 24 Канал.

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Сообщается, что мужчина был в неадекватном состоянии. Он пытался проникнуть в здание минобороны России. Зачем – объяснить не смог.

Он громко кричал и размахивал руками. Нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог,

– говорится в сообщении.

Традиционно для России "пострадавших нет". Правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве.

СМИ сообщили, что задержанный – 40-летний мужчина по имени Дмитрий. Его отправили на обследование в психиатрическое отделение местной больницы.

Несколько дней назад в минобороны пылало

Пожар в здании минобороны России вспыхнул 5 апреля. Ему присвоили второй уровень сложности. Сначала оккупанты сообщали об "аварийном режиме электросети". В то же время впоследствии объявили несуразную причину: будто пожар вспыхнул из-за чайника.

Тогда пострадавших тоже не было. Судьба чайника-диверсанта тоже неизвестна.