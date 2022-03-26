В минобороны России издали приказ создать фейкового Шойгу: документ

Таинственное исчезновение министра обороны России является нешуточным информационным ударом по стране-агрессору. Тем более, достать Шойгу и продемонстрировать его обществу в Кремле пока не могут.

По данным источников 24 канала в разведке, Шойгу действительно находится в критическом состоянии из-за отравления по приказу Путина. Кремлевский фюрер боялся своего же министра, а также таким образом наказал его за провал операции по наступлению на Украину.

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Имеет определенные проблемы также руководитель генштаба России Валерий Герасимов, но его исчезновения из публичной плоскости обычные россияне почти не заметили.

Шойгу – первая жертва из ближайшего окружения Путина

Личность министра обороны Шойгу в России является очень распиаренной, его фигура постоянно обмусоливалась пропагандистами.

Кремлевский пул журналистов постоянно публиковал кадры со всевозможными совещаниями и обсуждениями "спецоперации в Украине".

Кроме того, пропагандисты нахваливали тактику, которую выбрало российское руководство в нашем государстве, а также рассказывали о "неслыханных достижениях ВС РФ".

Именно из-за этого после почти двух недель исчезновения Шойгу переполошились не только российские СМИ, но и само население.

Поскольку таинственное отсутствие министра обороны во время "очень успешной" войны изрядно намекает россиянам на то, что у Кремля дела очень плохи, у Путина решили выкручиваться.

Уже 23 марта временно исполняющим обязанности министра обороны стал генерал Дмитрий Булгаков. Об этом свидетельствует приказ, который подписал этот военный преступник.

В документе глава российского ведомства указал, что пропагандисты должны создать фейковые фото и видеозаписи с участием Шойгу. Они должны демонстрировать людям, что министр находится на своем рабочем месте.

Сфабрикованные материалы будут показывать на всех информационных каналах Минобороны России до 30 марта.

В России будут показывать фейкового Шойгу / Фото источников 24 канала

Шойгу жив, но его судьбу еще решают

По данным разведки, по состоянию на 25 марта Шойгу был еще жив. Путин окончательно не определился с судьбой министра. Кремлевский фюрер рассматривает некоторые варианты: спасение Шойгу и возвращение его на работу с демонстрацией народа, объявление министра "агентом НАТО" с последующей ликвидацией. Могут в России также просто объявить о внезапной смерти министра из-за инфаркта.

Что же касается Валерия Герасимова, то его, скорее всего, арестовали сотрудники ФСБ. Главу российского Генштаба обвиняют в растрате средств и в провале путинского блицкрига. Вполне вероятно, что в Кремле решат списать все неудачи на Герасимова или Шойгу или же даже на двоих одновременно.

Из-за отсутствия серьезных успехов в Украине русские также сменили многих генералов, которые занимались непосредственным командованием войсками. Большое количество генералов отправили на замену тех, кого ликвидировали бойцы ВСУ. Впрочем, судя по всему, изменить ход войны на этом этапе русские вряд смогут. Поскольку единственное, что могут сделать оккупанты – пополнить разбитые подразделения резервами. Новые соединения сформировать и укомплектовать техникой захватчики не могут.