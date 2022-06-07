Это следует из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос Гульназ Уразаевой – матери матроса Булата Шакирзянова, служившего на крейсере "Москва", передают российские телеграмм-каналы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские тайки забрали из затонувшей "Москвы" тела погибших и секретные документы, - разведка
За погибших и раненых моряков крейсера "Москва" наконец-то дадут деньги
В документе говорится, что воинскую часть 84201, где служили моряки затонувшего крейсера "Москва", добавили в список участников "специальной военной операции" (так в России называют войну против Украины – ред.) для "обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получение экипажем корабля и членами их семей выплат". Когда часть добавили в перечень, не уточняется.
При этом ни прокуратура, ни Минобороны по-прежнему не признают, что сам крейсер "Москва" участвовал в войне с Украиной. Уразаевой, чей сын получил тяжелые ранения, сообщили, что, как установила прокурорская проверка, крейсер "не входил в состав военных сил, которые привлекаются к участию в специальной военной операции" и в момент катастрофы находился в нейтральных водах.
Уничтожение крейсера "Москва"
- Российский крейсер "Москва" – это флагман российского черноморского флота, который еще в первый день полномасштабного вторжения украинские пограничники послали в известном направлении – "Русский военный корабль, иди нах*й" .
- 13 апреля стало известно, что на российском флагмане загорелся пожар , а вскоре это подтвердили и в России . В России заявили, что крейсер получил серьезные повреждения, но причины не назвали.
- А украинские военные сообщили, что пожар на корабле произошел в результате попадания в него украинской противокорабельной ракеты "Нептун" .
- На момент попадания украинской ракеты на корабле было около 510 членов экипажа. По данным военных аналитиков, по меньшей мере половина из них погибли . Однако в России официально признали гибель только одного военного из "Москвы" – мичмана Ивана Вахрушева.