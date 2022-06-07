Це випливає з відповіді прокуратури Чорноморського флоту на запит Гульназ Уразаєвої – матері матроса Булата Шакірзянова, який служив на крейсері "Москва", передають російські телеграм-канали.
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За загиблих та поранених моряків крейсера "Москва" нарешті дадуть гроші
У документі йдеться, що військову частину 84201, де служили моряки затонулого крейсера "Москва", додали до переліку учасників "спеціальної військової операції" (так в Росії називають війну проти України – ред.) для "забезпечення можливості соціальних прав та гарантій, а також отримання екіпажем корабля та членами їхніх сімей виплат". Коли саме частину додали до переліку, не уточнюється.
При цьому ні прокуратура, ні Міноборони, як і раніше, не визнають, що сам крейсер "Москва" брав участь у війні з Україною. Уразаєвій, чий син отримав тяжкі поранення, повідомили, що як встановила прокурорська перевірка, крейсер "не входив до складу військових сил, які залучаються до участі у спеціальній військовій операції" та у момент катастрофи перебував у нейтральних водах.
Знищення крейсера "Москва"
- Російський крейсер "Москва" – це флагман російського чорноморського флоту, який ще у перший день повномасштабного вторгнення українські прикордонники послали у відомому напрямку – "Русский военный корабль, иди нах*й".
- 13 квітня стало відомо, що на російському флагмані зайнялася пожежа, а невдовзі це підтвердили й у Росії. У Росії заявили, що крейсер зазнав серйозних пошкоджень, але причини не назвали.
- А українські військові повідомили, що пожежа на кораблі сталася внаслідок влучання у нього української протикорабельної ракети "Нептун".
- На момент влучання української ракети на кораблі було приблизно 510 членів екіпажу. За даними військових аналітиків, щонайменше половина з них – загинули. Однак у Росії офіційно визнали загибель лише одного військового з "Москви" – мічмана Івана Вахрушева.
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