Минобороны России приступило к формированию военно-строительных частей из срочников и контрактников. Для возобновления практики "стройбатов" штатную численность вооруженных сил увеличили на 27 тысяч должностей.

Как сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков, которого цитируют российские СМИ, в рамках первого этапа реформы во всех родах войск и военных округах уже созданы отдельные управления и отделы капитального строительства.

Что известно о восстановлении военно-строительных частей в России

Военные строители должны свести к минимуму зависимость ведомства страны-агрессора от коммерческих подрядных организаций.

Вновь созданные подразделения будут привлекаться к строительству аэродромов, морских портов, военных городков, а также ключевых объектов ядерной инфраструктуры.

Кроме того, армейские строительные части возьмут на себя обустройство военных городков в отдаленных гарнизонах. Они также будут выполнять работы на специальных объектах со строго ограниченным доступом для гражданского персонала.

Владимир Путин подписал указ о восстановлении военно-строительных частей 27 июля 2026 года. Этот документ утвердил увеличение штатной численности Вооруженных сил России на 27 тысяч должностей для формирования и функционирования новых подразделений.

Перестройку системы военного строительства в России начали после того, как министром обороны назначили Андрея Белоусова. Решению предшествовал ряд коррупционных скандалов в строительной отрасли оборонного сектора.

Только за первые четыре месяца 2026 года российское оборонное ведомство предъявило судебные иски на сумму 17,2 миллиарда рублей.

Напомним, что в последнее время российские власти усилили аресты и приговоры в отношении региональных чиновников и военного командования. Кремль делает чиновников козлами отпущения за провалы в войне и проблемы приграничных регионов.