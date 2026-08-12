Оккупанты "захватили" село, которого не существует с 1997 года: Минобороны России попало в неловкую ситуацию

Российская пропаганда вновь попыталась отчитаться о громких успехах на фронте, но попала в курьезную передрягу. Оккупанты торжественно объявили о захвате населенного пункта, которого на самом деле давно нет на карте.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, пропагандистские ресурсы страны-агрессора активно распространяют заявление своего министерства обороны о якобы захвате села Щербаковка в Харьковской области.

Почему заявление Минобороны России является фейковым?

На самом деле село Щербаковка было официально ликвидировано еще в 1997 году, поскольку на тот момент в нем не осталось ни одного жителя. По состоянию на 2026 год такого населенного пункта в Украине просто не существует.

В ведомстве отмечают, что это далеко не первый случай лжи со стороны военного руководства России. Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов неоднократно официально докладывал о полном захвате Купянска и Купянска-Вузлового, которые россияне на самом деле не контролируют.

Фейк российского Минобороны / Скриншот

Напомним, что ранее Институт изучения войны сообщал о том, что оккупанты постоянно лгут об успехах в Харьковской и Сумской областях.

По данным ISW, с 22 июля россияне почти ежедневно заявляют о захвате населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях. В то же время аналитики не видят на фронте признаков, которые соответствовали бы таким заявлениям.

Россияне генерируют видео с помощью искусственного интеллекта, чтобы создать впечатление восхищения деревень. Цель такой пропаганды – убедить партнеров Украины, что Россия якобы побеждает, а поддерживать Киев дальше нет смысла.