В российском минобороны сообщили, ночью на 10 марта там предотвратили "террористическую атаку" дронов. Местные еще вечером 9 марта писали, что в Белгородской области громко, передает 24 Канал.

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Сбили якобы два дрона

По информации вражеского оборонного ведомства, территорию России якобы пытались атаковать ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Конечно же, в государстве-агрессоре снова заявили о том, что очередными средствами противовоздушной обороны как будто были сбиты два беспилотника над территорией Белгородской области.

Уже традиционно в России обвинили в атаке Украину.

Дроны массированно атаковали Таганрог

  • Российский ночью на 9 марта Таганрог Ростовской области атаковали дроны. Очевидцы заявили о повреждении авиационного завода имени Бериева.
  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы атака в ночь на 9 марта была массированной. Он даже сказал об одном раненом.
  • Завод имени Бериева строит и занимается ремонтом военных транспортных самолетов различных типов. В частности, Ил-76, А-50, Ил-78. Ранее он производил стратегические бомбардировщики. Среди других говорится о Ту-95, Ту-142.
  • Уже после этого губернатор области заявил о еще одной атаке дронами. На этот раз он настаивал, что ее отбили силы противовоздушной обороны России.