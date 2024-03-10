В российском минобороны сообщили, ночью на 10 марта там предотвратили "террористическую атаку" дронов. Местные еще вечером 9 марта писали, что в Белгородской области громко, передает 24 Канал.

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Сбили якобы два дрона

По информации вражеского оборонного ведомства, территорию России якобы пытались атаковать ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Конечно же, в государстве-агрессоре снова заявили о том, что очередными средствами противовоздушной обороны как будто были сбиты два беспилотника над территорией Белгородской области.

Уже традиционно в России обвинили в атаке Украину.

Дроны массированно атаковали Таганрог