У російському міноборони повідомили, вночі проти 10 березня там запобігли "терористичній атаці" дронів. Місцеві ще ввечері 9 березня писали, що у Бєлгородській області гучно, передає 24 Канал.
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Збили нібито два дрони
За інформацією ворожого оборонного відомства, територію Росії нібито намагались атакувати ударні безпілотні літальні апарати літакового типу.
Звісно ж, у державі-агресорці знову заявили про те, що черговими засобами протиповітряної оборони неначе було збито два безпілотники над територією Бєлгородською областю.
Вже традиційно у Росії звинуватили у атаці Україну.
Дрони масовано атакували Таганрог
- Російський вночі проти 9 березня Таганрог Ростовської області атакували дрони. Очевидці заявили про пошкодження авіаційного заводу імені Берієва.
- Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито атака у ніч проти 9 березня була масованою. Він навіть сказав про одного пораненого.
- Завод імені Берієва будує та займається ремонтом військових транспортних літаків різних типів. Зокрема, Іл-76, А-50, Іл-78. Раніше він виробляв стратегічні бомбардувальники. Серед інших мовиться про Ту-95, Ту-142.
- Вже після цього губернатор області заявив про ще одну атаку дронами. Цього разу він наполягав, що її відбили сили протиповітряної оборони Росії.