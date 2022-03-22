Минобороны смягчит наказание для украинцев, совершивших преступления на стороне врага

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам, которые воевали на стороне агрессора. Им он предложил смягченное наказание, если они все же сдадутся в плен.

В своем очередном обращении Алексей Резников отметил, что все чаще в украинский плен попадают мобилизованные наши граждане из "ЛНР" и "ДНР". Он напомнил, что все эти солдаты для России – лишь пушечное мясо.

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Раскаяние поможет избежать жестокого наказания или даже смерти

"Если вы не совершали преступления – вам ничего не угрожает. С каким-то разногласиями разберемся позже. Вся наша страна – это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины", – обратился он к украинцам с оккупированных территорий.

Зато те, кто уже совершал преступления на стороне России, но имеет желание спастись, – должен бежать или сдаваться. Желательно это сделать как можно скорее. Алексей Резников добавил, что искреннее раскаяние будет учтено.

Если вы сдаетесь с техникой или поможете взять в плен российского офицера, можете рассчитывать на смягчение наказания. И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за эти 8 лет,

– подчеркнул он.

Министр добавил, что после отбывания наказания каждый будет иметь возможность вернуться к нормальной жизни. Стране необходимы будут рабочие руки, чтобы восстановить Донбасс, когда его очистят от оккупантов.

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