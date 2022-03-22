У своєму черговому зверненні Олексій Резніков зауважив, що все частіше в український полон потрапляють мобілізовані наші громадяни з "ЛНР" і "ДНР". Він нагадав, що усі ці солдати для Росії – лише гарматне м'ясо.

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Каяття допоможе уникнути жорстокого покарання або навіть смерті

"Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся наша країна – це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний народ. Але ми єдині", – звернувся він до українців з окупованих територій.

Натомість ті, хто вже вчиняв злочини на боці Росії, але має бажання врятуватися, – повинен втікати або здаватися. Бажано це зробити якомога швидше. Олексій Резніков додав, що щире каяття буде враховане.

Якщо ви здаєтеся з технікою чи допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом'якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років,

– підкреслив він.

Міністр додав, що після відбування покарання кожен матиме можливість повернутися до нормального життя. Країні необхідні будуть робочі руки, щоб відновити Донбас, коли його очистять від окупантів.

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