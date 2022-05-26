В Министерстве обороны Украины сравнили бой за донецкое аэродром с героической обороной "Азовстали" в Мариуполе. По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, эти оба события в мире сейчас воспринимают как символ несгибаемости украинских воинов.

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Донецкий аэропорт и "Азовсталь" как крах "бессильного пацифизма" мира

Анна Маляр напомнила, что именно в этот день, 26 мая 2014 года, произошло первое сражение за Донецкий аэропорт . Сейчас весь мир знает, что донецкий аэродром – это символ несгибаемости украинского войска.

Теперь сюда присоединилась история обороны мариупольского завода "Азовсталь" . И защитники Донецкого аэропорта, и герои Мариуполя являются яркими иллюстрациями нашей непокорности и стремления к свободе.

Эти героические эпизоды русско-украинской войны должны быть постоянным напоминанием для тех, кто на четвертом месяце нашей борьбы снова достает из позорных "мюнхенских ящиков" предательские идеи о умиротворении агрессора. Этот "бессильный пацифизм" мы отвергаем. Украина будет бороться, а сохранить лицо пути может, убравшись с наших территорий,

– подчеркнула Анна Маляр.

К чему апеллирует заместитель министра обороны Украины

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал возмутительное заявление , что Украина якобы должна отдать часть своих территорий России в обмен на мир.

Вместе с тем 98-летний эксполитик на пенсии добавил, что Западу не следует пытаться нанести поражение стране-агрессорке, ведь вероятное сближение Кремля с Пекином вроде бы станет "роковым", потому что "Россия на протяжении более четырех веков была важной частью Европы".

На предложения Киссинджера резко отреагировал Владимир Зеленский . Президент отметил, что что бы ни делало российское государство, найдется кто-то, кто будет предлагать "учесть интересы" страны-агрессорки. Вместе с тем эти "великие геополитики" продолжают жить в прошлом веке и забывают об обычных людях – украинцах, никогда не обменивающих свои законные территории на иллюзорный мир.

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Ситуация на фронте сложна и может обостриться

Прошло уже более трех месяцев полномасштабного вторжения России в Украину. Ситуация на фронте остается сложной и имеет признаки того, что будет обостряться и дальше , сообщают в Министерстве обороны.

Враг задействовал все силы и средства с целью захвата территорий и оцепления украинских защитников и защитниц, оказывает огневое влияние вдоль всей линии фронта, бои достигли максимальной интенсивности . Продолжаются штурмовые действия россиян по позициям наших войск одновременно на нескольких направлениях.

В Минобороны подчеркнули, что впереди Украину ожидает сложнейший и длительный этап борьбы до полного освобождения наших территорий в пределах международно признанных границ. Потери с нашей стороны, к сожалению, неизбежны, ведь это война.

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