Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Пентагона. Этот пакет помощи стал уже 69 по количеству.
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Что вошло в новый пакет помощи от США
В Минобороны США отметили, что этот пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, позволит Украине противодействовать агрессивной войне, которую ведет Россия. В помощи содержатся: ракеты-перехватчики ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.
В целом номенклатура этого нового пакета помощи от США содержит:
- боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
- ракеты Stinger;
- оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;
- боеприпасы воздух-земля;
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;
- трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры Stryker;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- медицинское оборудование;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- запчасти и вспомогательное оборудование к имеющемуся в Украине оружию;
В Пентагоне также отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с членами НАТО и партнерами из Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить наше государство от российской агрессии.
К слову, ранее Владимир Зеленский раскритиковал США за непредоставленное оружие Украине. В частности, президент отмечал, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в апреле этого года.