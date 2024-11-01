Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Пентагона. Этот пакет помощи стал уже 69 по количеству.

Интересно Новый пакет помощи США Украине содержит 2000 бронированных машин Humvee

Что вошло в новый пакет помощи от США

В Минобороны США отметили, что этот пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, позволит Украине противодействовать агрессивной войне, которую ведет Россия. В помощи содержатся: ракеты-перехватчики ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

В целом номенклатура этого нового пакета помощи от США содержит:

боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

ракеты Stinger;

оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

боеприпасы воздух-земля;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;

трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры Stryker;

стрелковое оружие и боеприпасы;

медицинское оборудование;

подрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти и вспомогательное оборудование к имеющемуся в Украине оружию;

В Пентагоне также отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с членами НАТО и партнерами из Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить наше государство от российской агрессии.

К слову, ранее Владимир Зеленский раскритиковал США за непредоставленное оружие Украине. В частности, президент отмечал, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в апреле этого года.