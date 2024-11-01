Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Пентагону. Цей пакет допомоги став уже 69 за кількістю.

Цікаво Новий пакет допомоги США Україні містить 2000 броньованих машин Humvee

Що увійшло до нового пакета допомоги від США

У Міноборони США зазначили, що цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів, дозволить Україні протидіяти агресивній війні, яку веде Росія. У допомозі містяться: ракети-перехоплювачі ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

Загалом номенклатура цього нового пакета допомоги від США містить:

боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

ракети Stinger;

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;

боєприпаси повітря-земля;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;

трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медичне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини та допоміжне обладнання до наявної в Україні зброї.

У Пентагоні також зазначили, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із членами НАТО та партнерами з Контактної групи з оборони України "Рамштайн", та пов’язані з нею коаліції можливостей, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити нашу державу від російської агресії.

До слова, раніше Володимир Зеленський розкритикував США за ненадану зброю Україні. Зокрема, президент зазначав, що Україна отримала лише 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес США у квітні цього року.