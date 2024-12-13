Минобороны выделило дополнительный миллиард гривен на дроны для ВСУ

На днях президент Зеленский дал поручение повысить прямое финансирование бригад для дополнительной закупки дронов. В пятницу, 13 декабря, премьер Украины сообщил, что Минобороны выделило на это более 1 миллиарда гривен.

Всего в декабре бригадам ВСУ перечислят более 4 миллиардов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Сколько средств потратили на ВСУ в этом году

ВСУ должны получить дополнительные 1,1 миллиарда гривен на закупку беспилотников.

По словам Шмыгаля, эти средства будут переданы непосредственно бригадам для быстрого закрытия наиболее важных потребностей.

"Всего в этом месяце Минобороны напрямую перечислит военным бригадам 4,3 миллиарда гривен, а за 11 месяцев такое прямое финансирование составило 27,2 миллиарда гривен. Одновременно за 10 месяцев этого года Правительство потратило 229 миллиардов гривен на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, продуктов питания для Сил безопасности и обороны", – сообщил премьер-министр Украины.

Он уточнил, что из этой суммы на 8,8 миллиарда закупили беспилотники, на 3,9 – другое вооружение и технику, 2,1 – автомобили, 1,5 – средства РЭБ.

Напомним, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о боеприпасах для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, бронемашины на 500 миллионов долларов.