Из 55 беспилотников готовы только 4, и те дышат на ладан: Минобороны снова попало в скандал

Минобороны заказало новую партию беспилотников у фирмы экс-депутата Розенблата, потому что об этом попросили военные. Впрочем, товар оказался некачественным, а из обещанных 55 беспилотников готовы было всего четыре.

Осенью 2022 года Минобороны заключило договор с компанией экс-депутата Борислава Розенблата о поставке 55 БПЛА HAWK, однако в день дедлайна было готово лишь четыре, три из которых – некачественные. Как так получилось, выяснили журналисты Bihus.Info.

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Только четыре, а нормальный – только один

Известно, что министерство заключило контракт на 807 миллионов, из них 650 миллионов выплатили в качестве аванса. Однако даже несмотря на то, что фирме было выплачено более половины назначенной суммы, ей не удалось выполнить заказ ни в плане качества, ни в плане количества. Когда в августе военные получили только четыре из обещанных 55 комплексов, ни один из них не функционировал как следует. Два не смогли взлететь, у третьего – невзгоды с камерой, четвертый "сломал себе нос" во время падения.

С чего все начиналось

В 2016 году тогдашний нардеп от "Европейской солидарности" Розенблат создал семейную фирму "Украинские авиационные системы", специализировавшуюся на производстве беспилотников HAWK. С самого начала фирма вызывала сомнения в своей доброчестности. Так, общество объявило об успешных испытаниях этих беспилотников, хотя сами результаты засекретило. Все бы ничего, если не тот факт, что запчасти к этим БПЛА завезли после того, как было сделано заявление об успехе. Более того, молдавские партнеры Розенблата через некоторое время поделились результатами испытаний этих самых HAWK. Они оказались безутешными.

Впрочем, это не помешало Минобороны заключить договор с компанией. Первые два экземпляра изготовляли целый год – за них государство заплатило 6 миллионов гривен. Летом 2019 года министерство заказало еще семь беспилотников по старой цене, выплатив фирме более 30 миллионов аванса.

А потом начались проблемы. У производителя заявили, что ранее используемые компьютеры и камеры к HAWK больше не производят и нужны новые. Согласно военной бюрократии, если что-то в оружии меняется – оно нуждается в дополнительных испытаниях. Согласования испытаний затянулись на месяцы – затянулись так, что истекли сроки поставки, согласованные в контракте. А дальше начались суды, длившиеся три года. Минобороны требовало от компании 10 миллионов "неустойки", а производитель настаивал на пересмотре цены, ведь с новыми комплектующими комплексы якобы стоили гораздо больше.

Конфликт внутри компании

В марте 2022 года военные очень нуждались в любом оружии, а потому забрали со складов те же беспилотники. Отрицательных отзывов о качестве этих комплексов не последовало.

Тогда же внутри компании произошел конфликт. Розенблат поссорился с совладельцем компании и техническим директором Константином Пожидаевым. Тот рассказывает, что экс-депутат отвечал только за финансовую часть – он вкладывал деньги, а Пожидаев собственно организовывал производство. Весной 2022 года чиновник сообщил совладельцу, что есть возможность заключить с Минобороны новый договор о поставке 60 комплексов. В обмен на этот контракт фирма должна была согласиться подписать документ, что те же семь беспилотников, из-за которых три года судились, поставлены по старой цене, то есть пойти на уступки Минобороны. Однако Пожидаев не согласился с этим контрактом, поскольку Розенблат признался ему, что в новом контракте завышены цены на 30%.

Пока Пожидаев находился за границей, старый документ о семи беспилотниках подписали. Как говорит мужчина, для этого подделали его подпись. Вдобавок Пожидаева еще и уволили с должности директора. И вот сложилось так, что юридический контроль в компании остался за депутатом, а производственный – за Пожидаевым.

Впоследствии Розенблат снова предложил крупную сумму Пожидаеву, чтобы тот обеспечил производство для изготовления новой партии беспилотников, после чего можно было бы заключить контракт с Минобороны. Тот отказался. Говорит, не хотел влезать в уголовные дела.

Однако Розенблат каким-то образом организовал это производство, и контракт заключили. И здесь ключевое слово – "каким-то образом". Ибо беспилотники по характеристикам были уже не те, что раньше. Все они недоработаны, отметил Пожидаев.

Позиция Минобороны

Минобороны заявило, что заключили контракт для поставки беспилотников с улучшенными характеристиками. Итак, они знали о том, что производство комплексов изменилось. Это и подтвердил сам Розенблат. По его словам, о технических изменениях было указано в контракте, подписанном Минобороны.

Это означает, что Минобороны знало о том, что фактически подписывается на эксперимент, на совершенно другие беспилотники, про результаты испытания которых еще ничего не известно.

В министерстве сообщили, что дедлайн для поставки "поздних" комплексов продлили до октября 2023 года.

Сам Розенблат говорит, что может поставить только половину заказа. Экс-депутат жалуется, что он мог бы ускорить эти поставки, если бы счета его компании не были бы заморожены.

Их заблокировали в рамках уголовного расследования, изучающего целесообразность расходования государственных средств в рамках этого контракта.