В Украине запустили электронные очереди на ВВК: в каких городах они уже работают
Источник:Анна Маляр
Недавно Верховная Рада поддержала законы по улучшению работы ВВК. Изменения, в частности, предполагают упрощение прохождения военно-врачебных комиссий.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, Министерство обороны уже делает первые шаги по ликвидации очередей на ВВК.
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В каких городах уже действуют электронные очереди
Маляр опубликовала скриншот интерфейса системы электронной записи к врачам. Она отметила, что после старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту – на нужный день и время.
Потребности ждать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое нужно прийти. Сейчас мы запустили проект в тестовом режиме в городах: Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса. Там сейчас больше всего людей проходят ВВК,
– сообщила заместитель министра.
Она также добавила, что в Минобороны планирует перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью. По словам Маляр, это произойдет уже в течение мая.
Какие изменения и упрощения предлагают военным
Правки к законам предусматривают, в частности:
- Дополнение перечня учреждений здравоохранения, где могут создаваться ВВК, учреждениями здравоохранения сектора безопасности и обороны;
- Предусмотрение возможности создания военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.
- Совершенствование вопросов оформления военным справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) как по результатам проведения соответствующего расследования (служебного или специального), так и без его проведения
- Упрощение процедуры реализации выводов ВВК о предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью и непригодности к военной службе.