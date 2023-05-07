В Украине запустили электронные очереди на ВВК: в каких городах они уже работают

Недавно Верховная Рада поддержала законы по улучшению работы ВВК. Изменения, в частности, предполагают упрощение прохождения военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, Министерство обороны уже делает первые шаги по ликвидации очередей на ВВК.

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В каких городах уже действуют электронные очереди

Маляр опубликовала скриншот интерфейса системы электронной записи к врачам. Она отметила, что после старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту – на нужный день и время.

Электронные очереди на ВВК / Фото с телеграма Маляр

Потребности ждать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое нужно прийти. Сейчас мы запустили проект в тестовом режиме в городах: Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса. Там сейчас больше всего людей проходят ВВК,

– сообщила заместитель министра.

Она также добавила, что в Минобороны планирует перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью. По словам Маляр, это произойдет уже в течение мая.

Какие изменения и упрощения предлагают военным

Правки к законам предусматривают, в частности: