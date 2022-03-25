Минометчики "Азова" прицельно уничтожили 2 БМД россиян в Мариуполе: эпическое видео

Сегодня утром минометный расчет полка Азов снайперскими попаданиями уничтожил 2 БМД российских оккупантов.

Кроме техники полк "Азов" уничтожил более 20 российских солдат, отметив, что защитники города продолжают борьбу за украинский Мариуполь.

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Бойцы рассказали, что враг продолжает скрываться, однако им удается выловить оккупантов.

Несмотря на то, что россияне прячутся среди жилых домов, бойцы полка Азов прицельно уничтожают врага, не разрушая гражданскую инфраструктуру,

– написали военные в своем телеграмм-канале.

Как происходило снижение 2-х БМД российских оккупантов: смотрите видео

Ранее мы рассказывали, что Мариупольский Горсовет просит о более жестких санкциях, закрытом небе, самолетах и ​​танках, ведь город находится в сверхкритическом положении.

Обращение к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной – видео 24 канал