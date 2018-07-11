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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Минометы "Молот" деформируются при малейшем физическом воздействии или падении, – експертка

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Миномет "Молот"
Миномет "Молот" / 24 канал

Координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова отметила, что миномет "Молот" – это фактически калька с советского миномета "Сали". Он стоил Украине около полумиллиона гривен.

Об этом она рассказала 24 каналу в прямом эфире.

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Как отметила Ольга Решетилова, Министерство обороны купило миномет "Молот" у Укроборонпрома по цене на 30% дороже, чем средняя цена на это оружие на мировом рынке.

Миномет "Молот" – это фактически калька с советского миномета "Сали". Единственное новое, что там есть, то это сплав стали, который легче на 10 килограммов, и сам корпус у оружия тоньше,
– заявила она.

По словам експертки, в 2016 году эти минометы начали массово поставлять, тогда их и завезли в Вооруженные силы Украины. С тех пор началась рекламация завода "Маяк" о недостатках. "Сначала там отваливались ручки горизонтальной наводки, присутствовали окиси и неустойчивый колесный ход. Минометы "Молот" деформируются при малейшем физическом воздействии или падении", – отметила експертка.

Она рассказала, что многие командиры не хотели менять советские минометы на "Молот", но их заставляли. И добавила, что "война – это всегда толчок к развитию рынка оружия. За эти 4 года в Украине мог бы быть реальный сектор экономики, если бы был свободный рынок".

Напомним, утром 6 июля во время учений на Ровненском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения. Выяснилось, что на Ровненском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.

Теги: Новости Украины Оружие Міністерство оборони України Укроборонпром
Источник: 24 Канал
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