Міномети "Молот" деформуються від найменшого фізичного впливу чи падіння, – експертка

Координатор "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова зазначила, що міномет "Молот" – це фактично калька з радянського міномету "Сані". Він коштував Україні близько півмільйона гривень.

Про це вона розповіла 24 каналу у прямому ефірі.

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Як зазначила Ольга Решетилова, Міністерство оборони купило міномет "Молот" в Укроборонпрому ціною на 30% дорожче, ніж середня ціна на цю зброю на світовому ринку.

Міномет "Молот" – це фактично калька з радянського міномета "Сані". Єдина нове, що там є, то це сплав сталі, який легший на 10 кілограмів, і сам корпус в зброї тонший,

– заявила вона.

За словами експертки, у 2016 році ці міномети почали масово постачати, тоді їх і завезли в Збройні сили України. З того часу розпочалася рекламація заводу "Маяк" про недоліки. "Спочатку там відвалювалися ручки горизонтальної наводки, був присутній окису та нестійкий колісний хід. Міномети "Молот" деформуються від найменшого фізичного впливу чи падіння", – зазначила експертка.

Вона розповіла, що багато командирів не хотіли міняти радянські міномети на "Молот", але їх примушували. І додала, що "війна – це завжди поштовх до розвитку ринку зброї. За ці 4 роки в Україні міг би бути реальний сектор економіки, якби був вільний ринок".

Нагадаємо, вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень. З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.