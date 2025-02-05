"Минска-3" не будет, нужны реальные гарантии, – Зеленский

Президент Зеленский подчеркнул, что "Минска-3" не будет. Как он отметил, минские договоренности не являются гарантией безопасности Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Читайте также Переговоры с Путиным, потери и окончание войны: главные заявления Зеленского в интервью Моргану

Без членства в НАТО Украине придется содержать миллионную армию

Зеленский отметил, что Украине нужны реальные гарантии.

"НАТО гарантирует, что Путин вряд ли вторгнется снова. НАТО также укрепляет свою собственную безопасность благодаря сотням тысяч украинских военнослужащих. Это крайне важно для всех", – сказал Зеленский.

Он отметил, что без Альянса Украине придется содержать миллионную армию.

Сейчас наше войско насчитывает 800 тысяч военнослужащих. И это недостаточно, чтобы вытеснить Россию с нашей территории.

Миллионная армия стоит крайне дорого. Масштабные инвестиции в оборонное производство. Огромная часть нашего бюджета на противовоздушную оборону, беспилотники, укрепления. Это означает масштабную милитаризацию,

– сказал Зеленский.

Поэтому вступление Украины в НАТО он называет самым дешевым вариантом.

В противном случае придется говорить о международном военном присутствии в Украине, массивную систему сдерживания ракет дальнего радиуса действия, чтобы избежать повторных наступлений России, и обязательства финансировать украинскую армию.

"Если членство в НАТО все еще остается только далекой перспективой, то что нас защитит в это время? Что будет сдерживать Россию от нового нападения? Получим ли мы обратно наше ядерное оружие? Получим ли мы ракетные системы дальнего радиуса в достаточном количестве, чтобы остановить Россию? Будут ли финансировать наши союзники миллионную профессиональную армию? Будут ли иностранные войска размещены в Украине для стабилизации и защиты нашей территории?" – риторически спросил украинский президент.