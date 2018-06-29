Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою

У Одеси є офіційний очільник міста – мер Геннадій Труханов. Скандальний політичний персонаж у якого, можливо, є російський паспорт і якого НАБУ підозрює у корупції. Але мало хто, крім одеситів, знає, що у цього міста є і неофіційний голова. І, можливо, він більш впливова людина, ніж Труханов. Це – Володимир Галантерник.

Володимир Галантерник – непублічний мультимільйонер, який почав займатися бізнесом ще у 90-х і чиїх фото немає в інтернеті. Галантерник їх знищує. А усе, що намагаються приховати, звісно, цікавить "Політичну кухню". Саме тому я вирішила зробити розслідування про Галантерника для журналу "Новое время" і відкрити цю людину усій країні.

Читайте также: Передвиборчі реалії: мафіозі Труханов допомагатиме Порошенку перемогти в Одесі

Офіційно він в Одесі – ніхто. По документах у Галантерника немає жодного бізнесу чи посади, в житті його теж бачили одиниці. Але за словами місцевих експертів, саме він контролює легендарний ринок Привоз, частково або повністю володіє торговельним центром City Center і зоною відпочинку Аркадія Сіті. Також за ним об’єкти на Старосінній площі, елітний житловий комплекс та шикарний готель De Paris. А ще ряд будівельних компаній. Усі ці об’єкти оформлені на різних людей, або на іноземні фірми з географією офісів від Лондона до Маямі.



Рідкісне фото Володимира Галантерника

Галантерник – це сірий кардинал Одеси, який впливає на політичні і бізнес-процеси у місті. Ділові зустрічі зазвичай він проводить у броньованому VIP-залі одного з ресторанів, який також із ним пов'язаний. Саме у цьому ресторані, 12 червня, я побачила мера Одеси Геннадія Труханова, який у супроводі охорони йшов до VIP-зали. До речі, у цей день Солом’янський райсуд повернув закордонні паспорти меру, якого підозрюють у корупції.

У останні роки прізвище Галантерника все частіше фігурує в одеських скандалах. Це й можлива забудова Літнього театру, яку зупинили громадські активісти. І будівництво багатоповерхівки у Ботанічному саду, відчуження території і об'єктів комунальної власності навколо військового аеродрому для будівництва нового корпусу торговельного центру. Це типова поведінка для цього бізнесмена. Його цікавить, насамперед, як швидко, дешево і без проблем із дозволами прибрати до рук земельні ділянки для будівництва і торгівлі в Одесі.

Яким чином бізнесмен зміг отримати такі вигідні умови у місті і як він пов'язаний із мером? Відповідь на це питання треба шукати у минулому, далеких 90 роках. І Труханов, і Галантерник були членами угруповання Олександра Ангерта на прізвисько "Ангел". "Ангел" – це кримінальний авторитет з 90-х, який досі має величезний вплив на Одесу. Щоправда, він живе закордоном. А от Галантерник часто буває в Одесі і активно займається бізнесом і фінансовими справами. На публіці він з'явився лише один раз, у 2010 році, на відкритті кінофестивалю.

Туди він прийшов разом із дружиною, дизайнером Наталією Зінько. Вона, на відміну від чоловіка, публічна людина з офісом у Лондоні і популярним інстаграмом. Її одяг вдягає співачка Бейонсе і російська телеведуча і політик Ксенія Собчак. Саме дружина кілька років тому розповіла журналу Tatler детально про лондонську нерухомість родини. Вона давно переїхала сюди із Одеси.

Спочатку родина Галантерників жила в одній квартирі, а потім перебралася до трирівневих шикарних апартаментів. Десятирічний Іван Галантерник, син бізнесмена, теж публічна людина. Він гість модних показів і блогер. Батьки, мабуть, бачать у ньому зірку хіп-хопу, оскільки найняли для нього відомого американського продюсера, який продюсував хіти Джастіна Тімберлейка та Крістіни Агілери.



Дизайнер Наталія Зінько та майбутня зірка хіп-хопу Іван Галантерник

Та повернемось до Галантерника і його бізнесу. Усі свої активи він оформлює на інших людей. Наведу лише один приклад – зону відпочинку Аркадія сіті. Один із її власників – Олег Дегтярьов, керівник лондонської юридичної фірми. Ця ж фірма управляє компанією дружини Галантерника під назвою "Абракадабра", а також новозареєстрованою фірмою доньки Галантерника від першого шлюбу. Вона також проживає у Лондоні. А одеські медіаактиви, пов’язані із цим бізнесменом, оформлені на Олега Райвича із Маямі, де родина Галантерників щороку зустрічає Новий рік.

Читайте также: Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника

Зараз у Одесі найбільш розповсюджена інформація, що між Трухановим і Галантерником – конфлікт. Ніби вже і мер міста у шоці від апетитів бізнесмена. Я цій інформації не довіряю. Принаймні, на нещодавньому ювілеї одного із одеських бізнесменів, були присутні і Труханов, і Галантерник. Вони спілкувалися між собою, промовляли тости.

Цих людей пов’язує минуле 90-х і схеми сьогодення. Це занадто міцний зв’язок, який нелегко розірвати.