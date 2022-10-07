Минус 2 российских бомбардировщика: на военном аэродроме России взорвался беспилотник

На военном аэродроме Шайковка в Калужской области произошел взрыв из-за падения беспилотника. По данным источников, беспилотник прилетел с территории Украины.

Подробной информации о происшествии нет. По данным источников LB.ua, известно, что беспилотник вылетел с территории Украины и беспрепятственно пролетел 200 км от границы.

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Российское ПВО оказалось полностью бессильным. Следует напомнить, что от Шайковки до Москвы всего 270 километров. Российские власти пытаются замолчать информацию о потерях в результате атаки. По информации издания, уничтожены два бомбардировщика Ту-22М3.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, беспилотник "прилетел со стороны границы". Также он заявил, что инфраструктура аэродрома и техника якобы не повреждены, а потерь нет. По данным российских телеграм-каналов, взрыв произошел, когда БпЛА находился над взлетно-посадочной полосой.

В Шайковке базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Именно с этого аэродрома взлетают российские ТУ-22М3 – дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. Именно из них на территории Украины запускаются ракеты Х-22. С этих же самолетов на защитников Азовстали сбрасывали неуправляемые бомбы ФАБ-3000. Из них в Одесскую область летели российские "Кинжалы".

Напомним, что в последнее время Россия активизировала атаки ударными беспилотниками по украинской военной и гражданской инфраструктуре. Ими оккупанты стреляли, в частности, по Одессе, Николаеву, Запорожью, Харькову и Белой Церкви. 60% аппаратов сбивает украинское ПВО.

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