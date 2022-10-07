Наразі докладної інформації про подію немає. За даними джерел LB.ua, відомо, що безпілотник вилетів з території України і безперешкодно пролетів 200 кілометрів від кордону.

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Російське ППО виявилось повністю безсилим. Варто нагадати, що від Шайковки до Москви всього 270 кілометрів. Російська влада намагається замовчати інформацію про втрати внаслідок атаки. За інформацією видання, знищенні два бомбардувальники Ту-22М3.

За словами губернатора Калузької області Владислава Шапши, безпілотник "прилетів з боку кордону". Також він заявив, що інфраструктура аеродрому і техніка нібито не були пошкоджені, а втрат немає. За даними російських телеграм-каналів, вибух відбувся, коли БпЛА був над злітно-посадковою смугою.

В Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські ТУ-22М3 – дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Саме з них по території України запускаються ракети Х-22. З цих же літаків на захисників Азовсталі скидали некеровані бомби ФАБ-3000. З них в Одеську область летіли російські "Кинджали".

Нагадаємо, що останнім часом Росія активізувала атаки ударними безпілотниками по українській військовій та цивільній інфраструктурі. Ними окупанти стріляли, зокрема, по Одесі, Миколаєву, Запоріжжю, Харкову та Білій Церкві. 60% апаратів збиває українська ППО.

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