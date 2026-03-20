24 Канал Главные новости Минус "Аллигатор": ВСУ сбили FPV-дроном российский вертолет Ка-52
20 марта, 13:52
3

Минус "Аллигатор": ВСУ сбили FPV-дроном российский вертолет Ка-52

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 на Покровском направлении с помощью FPV-дрона.
  • Этот вертолет способен поражать как бронированную, так и небронированную технику, живую силу противника, а также воздушные цели прямо на поле боя.

В пятницу, 20 марта, стало известно, что на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой вертолет Ка-52.

Об этом сообщил советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко.

Что известно о сбитии Ка-52?

Бойцы 59 отдельной штурмовой бригады сбили вражеский вертолет в Донецкой области: для удара украинские военные использовали FPV-дрон.

Военные также обнародовали видео, на котором можно увидеть Ка-52 уже после сбивания – вертолет разбился, а в небо поднимается столб густого дыма.

"Алигатору" пришел конец: смотрите видео

Справка. Ка-52 (по классификации НАТО – Hokum B), также известный как "Аллигатор", – это российский боевой вертолет армейской авиации, который используется как командирская машина. Он предназначен для ведения разведки, наведения целей и координации действий группы ударных вертолетов.

Этот вертолет способен поражать как бронированную, так и небронированную технику, живую силу противника, а также воздушные цели непосредственно на поле боя. Известно также, что Ка-52 является дальнейшим развитием модели Ка-50 "Черная акула".

В сети также появилось фото вертолета за мгновение до "встречи" с FPV-дроном и падения.

Боевой вертолет сбили дроном / Фото: скриншот

Враг продолжает нести потери: последние новости

  • Силы специальных операций в ночь на 18 марта нанесли серию Middle-Strike ударов на оккупированных территориях в Донецкой области. Под прицелом оказались важные для врага объекты.
     

  • В частности, во временно оккупированном Донецке дальнобойные дроны поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон", а также элемент управления этим подразделением. Кроме того, был атакован координационный центр, который обеспечивал работу вражеских дроновых подразделений.
     

  • Также удары нанесли по вражеским объектам в поселке Вольное, где уничтожили склады боеприпасов, техники и имущества, а также место накопления и распределения вооружения.