Минус один российский "Бук": появилось новое видео о работе Bayraktar

8 марта 2022 , 02:28
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Источник:

Алексей Гончаренко в телеграмме

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику врагу. Прекрасно с этой задачей справляется Bayraktar TB2.

Работу беспилотника можно назвать ювелирной, ведь он бьет точно в цель постоянно. Подтверждение тому есть множество видео, опубликованных в социальных сетях.

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Следовательно, на одном из роликов можно увидеть, как Bayraktar TB2 уничтожает "Бук" российских захватчиков.

Сколько техники врага уничтожили ВСУ

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • танков – 290;
  • боевых бронированных машин – 999;
  • артиллерийских систем – 117;
  • РСЗО – 50;
  • средства ПВО – 23;
  • самолетов – 46;
  • вертолетов – 68;
  • автомобильной техники – 454;
  • корабли /катера – 3;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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Автор: Олег Васьків