Минус один российский "Бук": появилось новое видео о работе Bayraktar

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику врагу. Прекрасно с этой задачей справляется Bayraktar TB2.

Работу беспилотника можно назвать ювелирной, ведь он бьет точно в цель постоянно. Подтверждение тому есть множество видео, опубликованных в социальных сетях.

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Следовательно, на одном из роликов можно увидеть, как Bayraktar TB2 уничтожает "Бук" российских захватчиков.

Сколько техники врага уничтожили ВСУ

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

танков – 290;

боевых бронированных машин – 999;

артиллерийских систем – 117;

РСЗО – 50;

средства ПВО – 23;

самолетов – 46;

вертолетов – 68;

автомобильной техники – 454;

корабли /катера – 3;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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