Минус половина годового производства: военный рассказал о последствиях поражения Су-34

За один месяц украинские военные поразили 8 российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, полностью уничтожив 6 из них. Эти потери составляют почти половину годового производства данной авиации в России.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко рассказал об этом в эфире 24 Канала.

Тяжелые последствия для вражеской авиации

По его данным, российский военно-промышленный комплекс способен выпускать лишь от 16 до 18 таких самолетов в год. В настоящее время общий вражеский авиапарк Су-34 и Су-35 оценивается примерно в 140 единиц.

Это уже минус два самолета, которые непосредственно наносили удары. К этому еще четыре и плюс два поврежденных ушли на ремонт. Это довольно серьезные потери. Теперь противник будет вынужден решать задачу: удерживать самолеты поближе к границам с Украиной или задействовать на аэродромах дальше вглубь России. Использование дальше – это большая нагрузка на летный состав, меньшее количество боевых задач и более быстрое изнашивание ресурса двигателей,

– отметил эксперт.

Как подчеркнул аналитик, потеря готовых к вылету самолетов вместе с квалифицированными экипажами создает критические трудности для оккупационной армии. На восполнение потерянных самолетов и обучение пилотов захватчикам понадобится не менее полугода.

Удары по пусковым установкам и радарам

Параллельно с фронтовыми бомбардировщиками украинские защитники методично уничтожают другую дорогостоящую и дефицитную технику противника. Речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических комплексов "Искандер", радиолокационных станций для систем С-400, а также оборудованных "дронопортов".

Каждая ликвидированная единица такого оружия существенно уменьшает масштабы возможных ударов по городам Украины в условиях дефицита зенитных ракет для систем Patriot и защищает жизни мирных жителей.

Ранее сообщалось, что из-за результативных ударов Сил обороны на аэродромах у россиян осталось не более 85 – 95 бомбардировщиков Су-34.