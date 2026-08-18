В течение 17 августа и в ночь на 18 августа Силы обороны нанесли новые потери российской армии, что сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие российские цели были подвергнуты атаке

На этот раз под прицел попал ряд ключевых военных целей противника на оккупированных территориях и в приграничных областях России.

В частности, украинские военные успешно поразили вражеский склад боеприпасов в Карловке, что в Донецкой области.

Кроме того, серьезных потерь понесли подразделения российских операторов беспилотников. Защитники разгромили сразу 5 пунктов управления БПЛА.

Эти базы располагались как на временно оккупированной территории Запорожской области – в Новоивановке, Новом и Малых Щербаках, – так и на территории самой России – в Устинке и Журавлевке Белгородской области.

Кроме того, военные уничтожили еще один пункт управления оккупантов вблизи Тернов в Донецкой области.

Напомним, что накануне ВСУ нанесли удар по месту хранения российских БПЛА и средствам управления на ВОТ.

В частности, было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Зафиксирован пожар на территории объекта. Кроме того, был поражен наземный пункт управления БПЛА "Орион" в крымской Новофедоровке.