Протягом 17 серпня та в ніч на 18 серпня Сили оборони завдали нових втрат російській армії, про що повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які російські цілі атаковано

Цього разу під приціл потрапила низка ключових військових цілей противника на окупованих територіях та в прикордонних областях Росії.

Зокрема, українські воїни успішно уразили ворожий склад боєприпасів у Карлівці, що на Донеччині.

Крім того, серйозних збитків зазнали підрозділи російських операторів безпілотників. Захисники розбили одразу 5 пунктів управління БпЛА.

Ці бази розташовувалися як на тимчасово окупованій території Запорізької області – у Новоіванівці, Новому та Малих Щербаках, так і на території самої Росії – в Устинці та Журавльовці Бєлгородської області.

На додачу військові знищили ще один пункт управління окупантів поблизу Тернів на Донеччині.

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ уразили місце зберігання російських БпЛА та засоби управління на ТОТ.

Зокрема, було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано пожежу на території об'єкта. Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у кримській Новофедорівці.