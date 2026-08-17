Про деталі уражень розповіли у Генштабі.
Які цілі атаковано на ТОТ
У ніч на 17 серпня було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.
Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у кримській Новофедорівці.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці в окупованому Криму та пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.
Ступінь завданих збитків наразі ще уточнюється.
Нагадаємо, що у Генштабі також розповіли про наслідки ураження заводу "Комбинат Каменский" в Ростовській області 16 серпня.
За підтвердженими даними, внаслідок цієї операції було повністю знищено два виробничі цехи. Ще чотири приміщення, де виготовляли вибухові речовини та порох, зазнали значних пошкоджень.