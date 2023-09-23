Поповым в Украине не везет: британская разведка рассказала о судьбе российского элитного полка

В Британии проанализировали, как сложилась судьба командиров российского 247 гвардейского десантно-штурмового полка в Украине. С февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения России в Украину, три командира подали в отставку или были убиты.

Фактически у россиян есть выбор – отставка или смерть. Также они могут сдаться в плен, воспользовавшись проектом "Хочу жить".

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О чем написали британцы

В первые недели вторжения под Николаевом погиб тогдашний командир 247-й бригады полковник Константин Зизевский. А за последние два месяца не повезло двум командирам по фамилии Попов.

Оккупанты в начале войны думали идти на Одессу и Николаев через Херсон. Но потеряли командира и 60 захватчиков уже за первую неделю войны.

В августе 2023 года полковник Филипп Попов, вероятно, подал в отставку. Независимые российские СМИ утверждают, что он сделал это в знак протеста: военные не смогли обнаружить тела погибших россиян.

Уже в начале сентября погиб второй Попов, заступивший первого. Василий Попов погиб на Ореховском направлении 14 сентября.

Обломали зубы в Украине

247-й гвардейский десантно-штурмовой полк – один из самых престижных воздушно-десантных полков России, его называют кузницей комдивов. Он участвовал во многих преступлениях России: эти десантники штурмовали Грозный, воевали в Грузии и Чечне. Но в Украине что-то пошло не так: в сентябре в районе Старомайорска они потеряли 49 оккупантов за один день!

Опыт 247 показывает чрезвычайное истощение и высокую текучесть кадров в развернутых российских вооруженных силах, даже среди относительно высокопоставленных офицеров,

– пишет британская разведка.

14 сентября Институт изучения войны отметил, что подразделения 247 полка действуют в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей. "Относительно элитные силы Воздушно-десантных войск проводят ограниченные контратаки на критических участках фронта, и смерть Василия Попова подтверждает оценку ISW, что эти контратаки, вероятно, еще больше привлекут внимание этих подразделений к боевым действиям", – указали там.

Украинский Моссад

Не стоит удивляться, если на какой-то территории что-то произойдет с российскими военными преступниками. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов. Он предупредил: Украина будет охотиться на российских военных преступников по всему миру, так что оккупантам не удастся спрятаться даже в отставке.